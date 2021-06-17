В Югре открыты десять пляжей

В Югре получили разрешение на работу десять пляжей. Отдохнуть у воды официально можно в Нижневартовске и Нижневартовском районе, в Советском, Радужном, Лангепасе, Салыме, а также на реке Карповская, искусственном водоеме в деревне Ушья и озере Глухое в Кондинском районе.

«Согласно требованиям, зона купания на воде должна быть огорожена буями и знаками, запрещающими въезд маломерных судов. Обязательно наличие спасательных постов с обученными спасателями и стендов с правилами безопасного отдыха, купания и оказания первой помощи пострадавшим на воде. На акватории, предназначенной для купания, прошло водолазное исследование дна и проведена его очистка. Всем владельцам пляжей выданы акты освидетельствования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Напомним, что в Сургуте также ожидается открытие пляжа на реке Сайма. Некоторые горожане уже оценили новую зону отдыха, не дожидаясь официального открытия.