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​Спасатели рассказали, где в Югре можно безопасно отдохнуть у воды

В Югре открыты десять пляжей

​Спасатели рассказали, где в Югре можно безопасно отдохнуть у воды
Фото: 86.mchs.gov.ru

В Югре получили разрешение на работу десять пляжей. Отдохнуть у воды официально можно в Нижневартовске и Нижневартовском районе, в Советском, Радужном, Лангепасе, Салыме, а также на реке Карповская, искусственном водоеме в деревне Ушья и озере Глухое в Кондинском районе.

«Согласно требованиям, зона купания на воде должна быть огорожена буями и знаками, запрещающими въезд маломерных судов. Обязательно наличие спасательных постов с обученными спасателями и стендов с правилами безопасного отдыха, купания и оказания первой помощи пострадавшим на воде. На акватории, предназначенной для купания, прошло водолазное исследование дна и проведена его очистка. Всем владельцам пляжей выданы акты освидетельствования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Напомним, что в Сургуте также ожидается открытие пляжа на реке Сайма. Некоторые горожане уже оценили новую зону отдыха, не дожидаясь официального открытия.


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Сегодня в 17:59, просмотров: 141, комментариев: 0
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