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​Эксперты рассказали, почему в Югре растут цены на еду

В Югре ускорился рост цен на продукты

​Эксперты рассказали, почему в Югре растут цены на еду
Фото: pixabay.com

В мае 2021 года инфляция в Югре ускорилась до 4,7 процента. Сильнее всего подорожали продукты – овощи, мясо, сливочное масло. Эксперты Банка России рассказали, что подорожало сильнее всего и по каким причинам.

Быстрее всего цены растут на продовольственном рынке. Здесь инфляция ускорилась на 0,55 п.п. и составила в мае 5,76 процента.

«Значительный вклад в годовой прирост цен внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. При этом ускорению продовольственной инфляции во многом способствовал эффект низкой базы. Темпы роста цен на огурцы, капусту увеличились из-за поступления на рынок продукции свежего урожая из других регионов. На рост цен на свинину, говядину, мясо кур оказали влияние дополнительные издержки производителей, связанные с подорожанием зернового сырья, импортных составляющих для кормов, ветеринарных препаратов и оборудования. Ускорились годовые темпы прироста цен на сливочное масло, которое попало в список продуктов, подлежащих обязательной маркировке с 1 мая 2021 года. Повышение цены на подсолнечное масло сдерживается установленными предельными ценами», - говорится в материалах тюменского отделения ЦБ.

На непродовольственном рынке статистику портят автомобили иностранного производства, которые дорожают из-за нехватки электронных комплектующих и повышением стоимости сырья для производителей. На фоне этого В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в мае выросла по сравнению с апрелем на 0,83 п.п., до 5,16 процента.

На рынке услуг прирост цен по сравнению с апрелем незначительный – 0,04 п.п., до 2,8 процента. «Основной вклад в ускорение внесла динамика абонентской платы за пакет услуг сотовой связи, обусловленная компенсацией сотовыми операторами выпадающих доходов от роуминга в связи с ограничением зарубежных поездок, ростом издержек на обновление оборудования», - объяснили в ЦБ.

Годовая инфляция в Югре ниже, чем в Уральском Федеральном округе и России в целом (5,29% и 6,02% соответственно). «Ускорение годовых темпов прироста цен, как и для большинства регионов России, сложилось преимущественно под влиянием эффекта базы прошлого года, когда действовали карантинные ограничения, сохраняющегося расширения спроса и роста цен на мировых товарных рынках», - заключили в ЦБ.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 160, комментариев: 0
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