«ЛУКОЙЛ» продолжит строительство филиала пермского вуза в Когалыме и спорткомплекс в Покачах

Второе за месяц соглашение о сотрудничестве подписала Наталья Комарова с генеральным директором «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым. Первое было на полях Петербургского международного экономического форума и касалось строительства в Когалыме полноценного филиала Русского музея. Второе подразумевает продолжение стройки филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в том же Когалыме, а также спорткомплекса на 2000 человек в день в Покачах и других объектов инфраструктуры.

«Лукойл» занимается важным делом государственного значения. Работают огромное количество людей, специалистов, и важно для них создавать условия развития. Наше соглашение об этом. Образовательный центр будет готовить специалистов по востребованным в регионе специальностям, и одновременно создавать условия для людей, занятых в науке», – прокомментировала свежий документ Наталья Комарова.

За 2020 год «ЛУКОЙЛ» профинансировал ремонт центра культуры «Нефтяник» в Лангепасе, строительство крытого ледового катка «Урай Арена», реконструкцию музейного парка традиционной культуры в Русскинской, возведение спорткомплекса «Олимп» в Когалыме, напоминает департамент общественных и внешних связей Югры. Кроме того, в настоящий момент нефтекомпания поддерживает строительство в своем титульном городе гостиницы «Ибис Стайл Когалым» (6,4 тысячи квадратов, сдача в сентябре 2021 года), теннисного центра и сквера на улице Сибирской.