Накануне скончался еще один житель ХМАО с COVID-19

В Югре за сутки выявили 80 новых случаев заражения COVID-19. За всю пандемию диагноз подтвердился у 58 593 жителей округа. Об этом пишет оперштаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 21;

Нижневартовск – 12;

Ханты-Мансийск – 8;

Югорск – 6;

Нягань – 5;

Советский район – 4;

Сургутский район – 3;

Нефтеюганск – 3;

Урай – 3;

Мегион – 3;

Лангепас – 2;

Когалым – 2;

Пыть-Ях – 2;

Нижневартовский район – 1;

Березовский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 72 случаях, по 3 контакт уточняется. Состояние 55 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких»,– сообщили в пресс-службе оперштаба.

Накануне скончался один югорчанин с коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 803 человек. За сутки излечились 100 пациентов, за весь период пандемии – 57 009.