Накануне скончался еще один житель ХМАО с COVID-19

В Югре за сутки выявили 80 новых случаев заражения COVID-19. За всю пандемию диагноз подтвердился у 58 593 жителей округа. Об этом пишет оперштаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 21;
- Нижневартовск – 12;
- Ханты-Мансийск – 8;
- Югорск – 6;
- Нягань – 5;
- Советский район – 4;
- Сургутский район – 3;
- Нефтеюганск – 3;
- Урай – 3;
- Мегион – 3;
- Лангепас – 2;
- Когалым – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Нижневартовский район – 1;
- Березовский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 72 случаях, по 3 контакт уточняется. Состояние 55 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких»,– сообщили в пресс-службе оперштаба.
Накануне скончался один югорчанин с коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 803 человек. За сутки излечились 100 пациентов, за весь период пандемии – 57 009.