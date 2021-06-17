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​Наталья Комарова обсудит обеспечение охраны здоровья в прямом эфире

В Югре пройдет прямой эфир по вопросам здравоохранения

​Наталья Комарова обсудит обеспечение охраны здоровья в прямом эфире
Фото: siapress.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямой эфир на тему «Охрана здоровья». Предполагается, что во время видеосвязи прозвучат вопросы от жителей округа, которые поступят в адрес главы региона. В анонсе обсуждаемых тем: вакцинация от COVID-19, проведение диспансеризации и обеспечение безопасности в условиях пандемии. Прямой эфир состоится 18 июня в 12.00 на площадках региона в социальных сетях.

Ранее siapress.ru писал о том, что в Югре придумали, как мотивировать население прививаться от коронавируса. В Советском районе после вакцинации от коронавируса в мобильном пункте в торговом центре граждане получали скидки на покупки.

Накануне региональный оперштаб рассказал, что отстающими в плане вакцинации являются студенты, служащие и работники сферы услуг. Также отметили хороший темп вакцинации людей старше 60 лет. В целом прививочная кампания в Югре идет неплохими темпами — первый компонент вакцины поставили более трети всех, кому эта мера профилактики коронавируса показана. Окружное руководство ожидает, что такими темпами к 1 сентября Югра сможет выполнить план по иммунизации 60 процентов всего взрослого населения региона.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 303, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 10:08
Если Комарова призывает вакцинироваться, это как минимум настораживает.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:42
Если к 1 сентября действительно 60% взрослого населения Югры пройдёт вакцинацию, то можно сказать, что можно сказать наступит перелом в сознании людей в вопросе вакцинации. Вакцинация + маска + социальная инстанция. Три необходимых компонента нашего образа жизни. Может быть на год-два. Однако медицинская маска ещё долго будет нашим аксессуаром. Почему? К сожалению мы вошли в получу вирусов, которые из-за глобализма гуляют по планете со скоростью звука. Опять осенне-весенние вспышки эпидемий гриппа никто не отменял. Плюс сверхкомпактность проживания основной массы граждан. Тот город Сургут. Город- человейник получился. А на подходе Фронтальная стратегия Марата Хуснуллин, когда вместо городов и регионов будут агломерации. Их будет 41 а РФ к 2030 году в том числе тюменская экономическая агломерация. Сейчас отрабатывается пилотный проект четырёх агломераций: Московской, Санкт-Петербургской, Казанской и Краснодарской. По оценке ВШЭ АГЛОМЕРАЦИИ СТАНУТ ПРИТЯЖЕНИЕМ ДЛЯ ОСТАЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ РФ. А значит плотность населения ещё городов увеличится. Поэтому не только маска, но периодическая вакцинация станет в ближайшем будущем нашим образом жизни.
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