В Югре пройдет прямой эфир по вопросам здравоохранения

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямой эфир на тему «Охрана здоровья». Предполагается, что во время видеосвязи прозвучат вопросы от жителей округа, которые поступят в адрес главы региона. В анонсе обсуждаемых тем: вакцинация от COVID-19, проведение диспансеризации и обеспечение безопасности в условиях пандемии. Прямой эфир состоится 18 июня в 12.00 на площадках региона в социальных сетях.

Ранее siapress.ru писал о том, что в Югре придумали, как мотивировать население прививаться от коронавируса. В Советском районе после вакцинации от коронавируса в мобильном пункте в торговом центре граждане получали скидки на покупки.

Накануне региональный оперштаб рассказал, что отстающими в плане вакцинации являются студенты, служащие и работники сферы услуг. Также отметили хороший темп вакцинации людей старше 60 лет. В целом прививочная кампания в Югре идет неплохими темпами — первый компонент вакцины поставили более трети всех, кому эта мера профилактики коронавируса показана. Окружное руководство ожидает, что такими темпами к 1 сентября Югра сможет выполнить план по иммунизации 60 процентов всего взрослого населения региона.