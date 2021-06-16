В Советском районе вакцинацию населения стимулируют скидками в ТЦ

В Советском районе придумали, как мотивировать население поставить прививку от ковида. К этому вопросу подключились предприниматели. Один из мобильных пунктов вакцинации разместили в торговом центре, где можно было вакцинироваться по акции.

«При работе выездных прививочных бригад на площади торгового центра «Универбыт» была проведена акция, где все жители, привившиеся в тот день в этом ТЦ, получали скидки на покупки», – во время заседания регионального оперштаба рассказал глава Советского района Игорь Набатов.

На сегодняшний день в Югре привито около 36 процентов от плановых цифр. Самыми непривитыми в Роспотребнадзоре назвали студентов, служащих и работников сферы социального обслуживания. И отметили хороший темп вакцинации людей старше 60 лет. Также в департаменте соцразвития Югры рассказали, что в округе началась активная вакцинация бомжей.

Ранее siapress.ru писал о том, что привившиеся с 11 июня по 14 июля смогут поучаствовать в розыгрыше автомобиля.