Массовые выпускные в ХМАО запретили

Виртуальное прощание со школой, похоже, становится традицией в Югре: массовые выпускные в регионе отменяются в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ограничения касаются классов, в которых насчитывается более 20 учеников.

«Мы будем не то что рекомендовать, будем запрещать проведение выпускных вечеров», — прокомментировала ситуацию директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Уже на этой неделе в ведомстве проводят совещания с руководством школ: чиновники и педагоги решают, как организовать прощание выпускников с родными стенами учебных заведений.

Напомним, что новые ограничительные меры были введены в Югре на этой неделе — вновь на самоизоляцию отправили возрастное население, отменили массовые мероприятия на открытом воздухе, а также запретили детям до 14 лет появляться в общественных местах, включая торговые центры и заведения общепита, без взрослых.