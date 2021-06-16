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​В росте заболеваемости ковидом в Югре обвинили отпускников и безмасочников

Названы основные причины роста заболеваемости коронавирусом в Югре

​В росте заболеваемости ковидом в Югре обвинили отпускников и безмасочников
Фото: pixabay.com

Начало отпускного сезона и нелюбовь к пренебрежение средствами индивидуальной защиты стали основными причинами роста заболеваемости коронавирусом в Югре. Об этом на заседании оперативного штаба региона заявил заместитель губернатора автономного округа Всеволод Кольцов.

«Во взаимодействии с управлением Роспотребнадзора в восьми муниципальных штабах провели работу по установлению роста заболевших. В числе основных причин – пренебрежение мерами профилактики и использованием средств индивидуальной защиты; мобильность граждан, связанная с отпускным периодом. В этой связи приняли совместное решение и разработали комплекс обязательных решений для остановки неблагополучия при повышении уровня заболеваемости COVID-19», - сказал он.

Ранее губернатор Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому в регионе заново начнут действовать ряд ковид-ограничений. «В этой связи поручаю органам местного самоуправления муниципальных образований обеспечить 100 процентов охват дезинфекцией семейных очагов, организовать контроль за ее проведением, принять меры по усилению мотивации граждан из группы риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом) к вакцинопрофилактике», - добавила губернатор.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 242, комментариев: 0
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