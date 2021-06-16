В Югре рассказали, в каком случае детские лагеря будут переводить в онлайн

В связи с ужесточением мер ковид-профилактики родители югорских школьников стали беспокоиться: а не закроют ли детские лагеря? В департаменте образования Югры заверили, что учреждения детского отдыха продолжат функционировать в обычном режиме. Об этом директор Депобразования округа Алексей Дренин рассказал журналистам «СургутИнформ-ТВ».

На всех площадках детских лагерей организована работа с учетом мер противоэпидемической безопасности. Защитные протоколы в образовательных учреждениях действуют еще с 2020 года. При этом в департаменте рассказали, в каком случае лагерь могут перевести в онлайн формат – если выявляется заболевший. Также уточняется, что пока случаев коронавируса у детей, посещающих лагерь, не выявлено.