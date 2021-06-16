77 новых случаев ковида зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 77 новых случаев коронавируса. Выздоровели 63 человека. Один югорчанин не смог победить болезнь – летальный случай зарегистрирован в Советском районе.

Новые заболевшие выявлены в 14 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (20), Нижневартовск (15) и Ханты-Мансийск (13).

Сейчас лечение проходят 802 ковид-пациента, состояние 45 из них тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 58 513 случаев новой коронавирусной инфекции, излечились 56 909 югорчан, умерли 802 человека.

Из-за роста заболевших в Югре заново начали действовать ряд ковид-ограничений.