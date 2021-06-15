Югра вошла в топ-10 регионов с самыми состоятельными семьями

Югра вошла в десятку регионов России по благосостоянию семей. Округ занял седьмое место в списке, составленном РИА «Новости» по итогам 2020 года. Аналитики подсчитали, что после минимальных расходов в среднестатистической семье югорчан с двумя детьми остается 60 879 рублей, с одним ребенком – 74 601 рубль.

При составлении рейтинга складывались две чистых среднегодовых зарплаты (без учета НДФЛ), из полученной суммы вычитали региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. После минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается чуть более 100 тысяч рублей. Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва и Чукотский автономный округ. Последние строчки с результатом менее шести тысяч рублей занимают Чеченская Республика, Ивановская область и Кабардино-Балкарская Республика.