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Плюс 78: в Югре растет среднесуточная заболеваемость коронавирусом

78 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Югре за сутки

Плюс 78: в Югре растет среднесуточная заболеваемость коронавирусом
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса в 13 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту стали Сургут, где число новых заболевших выросло до 20, Нижневартовск (13) и Югорск (9).

«На момент выявления у 60 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно», - сообщили в оперштабе.

Сейчас в медицинских учреждениях региона лечатся 789 ковид-пациентов, состояние 43 из них тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 58 436 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 56 846 югорчан, умер 801 человек.

Из-за подъема заболеваемости коронавирусом в округе снова начал действовать ряд ограничений.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 153, комментариев: 0
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