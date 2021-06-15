В Югре планируется расселить почти 8 тысяч человек из 110 тысяч квадратов аварийных домов

Более 110 тысяч квадратных метров аварийного жилья планируется расселить и снести в 2021 году в Югре, новое жилье при этом получает 7,7 тысяч жителей региона. Об этом напомнила Наталья Комарова в ходе заседания совета по возведению объектов капительного строительства. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, снос и расселение происходит по региональной адресной программе, рассчитанной на 2019-2025 годы. За полгода расселены 1,7 тысяч югорчан с 26 тысяч квадратов аварийного жилья.

«Всего с начала реализации адресной программы расселено 285,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. За это время переселены 19 тысяч человек. В том числе расселено166,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в котором проживали 10 тысяч 349 человек», – заявила губернатор.

Ключевое внимание участники встречи обратили на реализацию программы в Нефтеюганске, Нягани, Мегионе, Сургуте и Советском районе. Везде процесс строительства новых домов и выкупа квартир для югорчан, которые будут переселены, идет полным ходом. Однако Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов ускоряться с проведением торгов, чтобы не затягивать переселение жителей региона.