Международный IT-форум в Югре проходит в особом антикоронавирусном режиме

Сегодня, 15 июня, в Югре начал свою работу XII международный IT-форум, в котором принимают участие представители более чем 60 стран, в том числе, входящих в БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Некоторые гости форума подключаются из родных стран в режиме онлайн, но многие приехали в Ханты-Мансийск, и их безопасности на мероприятии введен особый протокол против коронавируса, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Всем гостям форума будут измерять температуру бесконтактным способом, и если есть признаки ОРВИ или температура выше 37,1 градуса – участнику придется воздержаться от посещения рабочих площадок. В любом случае, присутствующим нужно будет носить маски в течение всего времени нахождения в помещениях – для регулярной смены средств индивидуальной защиты и обработки рук у организаторов есть все расходные материалы. К тому же участникам и персоналу форума предстоит соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Возле точек проведения форума также дежурят медики, а все желающие смогут поставить вакцину от коронавируса прямо на месте.

Ключевыми мероприятиями IT-форума станут международные конференции «Инфофорум-Югра», «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, «Интеграция цифрового нотариата в цифровую экономику страны», панельная дискуссия «Цифровое трансграничное взаимодействие» совместная с ассамблеей народов Евразии, международная конференция для педагогов «EdCrunch Ugra».

Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте мероприятия.