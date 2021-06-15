В ХМАО утонула 19-летняя студентка

В минувшие выходные утонула молодая югорчанка. По сообщению ГИМС МЧС по ХМАО, инцидент произошел 13 июня в поселке Междуреченский Кондинского района. 19-летняя девушка вместе с друзьями рыбачила на берегу реки Ах, хотела зайти поглубже в воду, оступилась и на глазах товарищей ушла под воду.

«Прибыв к месту выполнения водолазных работ, спасатели, совместно с сотрудниками полиции и очевидцами, установили место утопления. Спасатели обследовали дно реки на площади 200 метров квадратных. Тело была найдено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции», – рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

Известно, что утонувшая была учащейся Междуреченского агропромышленного колледжа. Спасатели провели для студентов этого учреждения лекцию о безопасности на воде, чтобы избежать подобных трагедий.