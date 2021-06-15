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​Работодателям рекомендуют давать выходной привитым от ковида сотрудникам

Работающим югорчанам рекомендовали давать выходной после прививки

​Работодателям рекомендуют давать выходной привитым от ковида сотрудникам
Фото: coronavirus-monitor.ru

В Югре вернули ряд ковидных ограничений. Так работающих граждан старше 65 лет и людей из групп риска обязали перевести на дистанционную работу. Кроме того, работодателей официально попросили предоставлять выходной с сохранением заработной платы после вакцинации от COVID-19 сотрудников. Такие рекомендации приводятся в постановлении губернатора Югры от 14 июня.

Ранее Наталья Комарова заявляла, что вопрос предоставления выходного после прививки не регламентирован трудовым законодательством, и поручила правительству округа изучить этот вопрос.

Также ряд новых условий ввели для югорчан, отдыхающих по России. Об этом можно почитать здесь.


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15 июня в 12:30, просмотров: 626, комментариев: 0
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