Отдыхающих по России югорчан обяжут сдавать тест на коронавирус по возвращении

С 20 июня для вернувшихся из отпуска югорчан будут действовать новые правила. Перед выходом на работу граждан обязали выполнить одно из условий: наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19 с датой забора не превышающей трех дней; наличие антител к ковиду – справка годна 30 дней; прохождение вакцинации от коронавируса.

Такие правила будут действовать для тех, кто возвращается в Югру из других регионов РФ. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой региона Натальей Комаровой.

Документ также запрещает направлять сотрудников в командировки до полного прохождения курса вакцинации или не имеющих антител к инфекции.

Среди других решений, которые начнут действовать с 16 июня:

«Запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре массовых мероприятий регионального и муниципального характера с числом участников более 20 человек (включая организаторов).

Предоставление государственных услуг по государственной регистрации заключения брака, проводимой в торжественной обстановке с участием гостей (приглашенных), на открытом воздухе, либо в помещении органа записи актов гражданского состояния при условии одновременного нахождения в помещении не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, фотографа.

Осуществление деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей с использованием дистанционных технологий при введении в них ограничительных мероприятий (карантина)».