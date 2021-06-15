В Югре соблюдать режим самоизоляции снова обязали пенсионеров и особую группу граждан

Режим обязательной самоизоляции вновь ввели для югорчан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет. Исключения касаются только работающих граждан и тех, кто прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции. Трудоустроенных югорчан этой категории необходимо перевести на дистанционный режим работы. Соответствующее постановление 14 июня подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Документ также запрещает нахождение детей и подростков в возрасте до 14 лет находиться в общественных местах: в торгово-развлекательных центрах и общепитах – без сопровождения родителя или законного представителя.