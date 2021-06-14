За сутки в ХМАО выявили 83 новых случая коронавируса

Коронавирус пошел в рост: в Югре за воскресенье, 13 июня, зафиксировали 83 новых случаев COVID-19. Как передает региональный оперштаб, пациенты обнаружены в 15 муниципалитетах, из которых лидерами остаются самые крупные — Сургут (15 человек), Нягань (11) и Нижневартовск (10).

С учетом новых данных общее количество заболевших «короной» за все время пандемии в Югре составило 58 358 человек: 801 из них умер, 56 806 выздоровели, «в процессе болезни» — 751 югорчанин.

Разговоры о третьей волне коронавируса с приходом лета усиливаются: рост числа заболевших фиксируется по всей стране. В Москве накануне объявили о нерабочей неделе — выходные продлятся до 19 июня включительно; однако о возвращении локдауна пока не говорят, однако на этот период все фудкорты, уличные аттракционы, спортивные площадки закрыли, работу кафе и ресторанов ограничили.