Депутат-коммунист из Югры оскорблен анонимным видеороликом о нем в соцсетях

Полиция Мегиона возбудила уголовное дело о клевете на автора анонимного видеоролика. Провокационное видео о депутате гордумы от партии КПРФ Виктора Макарова, размещенное в соцсетях, оскорбило народного избранника. Об этом коммунист сообщает в видеообращении на своей странице в соцсети. «Все, кто снимал про меня ролики, нанес мне моральный ущерб и оклеветал меня, вас все равно найдут», – говорит он в ответном видео.

Поводом для обращения в полицию для Виктора Макарова стало видео, в котором его обвиняют во лжи в его видеоблоге, пишет «Правда УрФО». В этом видео депутат рассказывает о предпринимателе, который обратился к нему за помощью: тот купил недострой за два миллиона рублей, но администрация города не дает владельцу доступа к зданию из-за вывоза дорогого оборудования. При всем этом в договоре купли-продажи указана сумма в 36 миллионов рублей. Макаров сделал вывод в своем видео, что ситуация напоминает рейдерский захват. В ответном ролике аноним приводит контраргументы и обвиняет депутата во лжи.