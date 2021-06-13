Сургут в лидерах по числу заболевших за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 75 новых случая коронавируса, выздоровели 22 человека. Лидируют по суточному приросту Сургут (14) и Нижневартовск (11).

Большинство новых заразившихся, 48 человек, обратились к медикам с симптомами ОРВИ. У 24 человек диагностирована пневмония. Трое переносят вирус бессимптомно.

«Состояние 49 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции – 1,14», – сообщили в оперштабе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 58 275 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 56 788 югорчан, умер 801 человек. Последний летальный случай был зафиксирован на этой неделе в Березовском районе. За последние сутки летальных случаев из-за ковида не выявлено.