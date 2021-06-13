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​Продолжает расти: 75 югорчан заболели коронавирусом

Сургут в лидерах по числу заболевших за сутки

​Продолжает расти: 75 югорчан заболели коронавирусом
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 75 новых случая коронавируса, выздоровели 22 человека. Лидируют по суточному приросту Сургут (14) и Нижневартовск (11).

Большинство новых заразившихся, 48 человек, обратились к медикам с симптомами ОРВИ. У 24 человек диагностирована пневмония. Трое переносят вирус бессимптомно.

«Состояние 49 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции – 1,14», – сообщили в оперштабе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 58 275 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 56 788 югорчан, умер 801 человек. Последний летальный случай был зафиксирован на этой неделе в Березовском районе. За последние сутки летальных случаев из-за ковида не выявлено.


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13 июня в 12:46, просмотров: 2242, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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13 июня в 14:06
Дело к выборам идет. И заболеваемость растет. Сейчас анонсируют ограничения. Москва уже сделала. Значит агитировать будет сложнее.
Привилось тоже не много. Плюс "туристы", понаехали!
Прививаться надо.

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