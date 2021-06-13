«Команда Югры» возьмет под контроль ремонт и строительство дорог

Губернатор ХМАО поручила активистам взять на себя контроль по ремонту и строительству дорог. По мнению Наталья Комаровой этот вопрос требует большого внимания, потому как проблема качества дорог касается многих населенных пунктов региона. В округе все усилия направлены на улично-дорожную сеть в агломерациях в ущерб остальным муниципалитетам, где также требуется серьезный подход и финансовые вложения. Поэтому глава региона предложила общественникам оценить объем работы и необходимых средств и в связке с чиновниками решить проблему.

Напомним, в 2021 году в Сургуте на ремонт дорог из бюджета трех уровней направлено более 500 миллионов рублей. На эти средства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут восстановлены семь участков дорог.