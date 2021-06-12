16+
Логотип Сиапресс
USD  71,6797   EUR  87,3274  

Новости

Больше новостей
Сколько времени в день вы проводите «в смартфоне»?
Комментировать
0
Допускаете ли вы просрочку по кредитам?
Комментировать
0
За последний год ваши сбережения...
Комментировать
0
Вы следите за новостями об инфляции?
Комментировать
0
Разрисованные скульптуры Вавакина в Сургуте — это…
Комментировать
0
Больше опросов

​В Свердловской области столкнулись две машины из ХМАО: четверо погибли, пятеро госпитализированы

На трассе Ивдель – Югорск в ДТП погибли четыре человека, двое из них – дети

​В Свердловской области столкнулись две машины из ХМАО: четверо погибли, пятеро госпитализированы
фото: pixabay.com

В Свердловской области произошло смертельное ДТП: столкнулись две легковушки из ХМАО. По сообщениям пресс-службы силовой структуры, от полученных травм до приезда врачей скончались четыре человека, из них двое – дети. Еще как минимум пять участников аварии пострадали, они находятся под присмотром медиков. Инцидент произошел сегодня, 12 июня.

«Из первоначальной информации следовало, что при столкновении двух легковых автомобилей «Ниссан Кашкай» и «Джили» на трассе Ивдель – Югорск примерно в 10 км от границы Свердловской области и ХМАО имеются пострадавшие, про погибших не сообщалось. В реальности ситуация оказалась драматичнее. Оба транспортных средства имеют номера 86 региона, это ХМАО. Одна машина из Приобья, вторая из Сургута. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают представители МВД. По итогам начавшейся проверки полиция Ивделя примет обоснованное процессуальное решение», – рассказали в пресс-центре ведомства.


нравится (0) не нравится (12)
Сегодня в 15:42, просмотров: 455, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов вышел в сеть 1489
  2. Неизвестные сообщили о минировании школ в Сургуте 1317
  3. ​Даже в жару нельзя: в Сургуте действует запрет на купание в водоемах 1040
  4. Оксана Каландырец: «У нас в жюри сидят уважаемые люди, готовы ли они продавать свой голос в угоду чьим-то женам или подругам?» 843
  5. Сургутяне пожаловались на уличных торговцев на проспекте Мира 590
  6. ​В Свердловской области столкнулись две машины из ХМАО: четверо погибли, пятеро госпитализированы 455
  7. Житель Ханты-Мансийска попал под статью за организацию притона 437
  8. 69 югорчан заразились COVID-19 накануне 393
  9. «У нее просто нет маски»: Артемий Лебедев заступился за задержанную Наталью Макагон 383
  10. ​Неубедительно 347
  1. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 6541
  2. ​Вартовчанин, который сбил женщину и ее сына на остановке, сдался полиции 5932
  3. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 4702
  4. Опубликовано фото водителя, который врезался в остановку с людьми в Нижневартовске 4398
  5. ​Машины вынесло на тротуар: в ДТП в Нижневартовске погиб человек 4312
  6. К обсуждению реновации пр. Ленина должны быть приглашены несистемно мыслящие люди, где-то даже сумасшедшие... 4260
  7. ​Снова грозы! Югорчан предупреждают о плохой погоде 3293
  8. ​В Сургуте девочка-подросток упала с крыши 9-этажки и погибла 3063
  9. ​Андрей Филатов готовит большую пресс-конференцию 2895
  10. Тамара Лычкатая подала в суд на СМДТ, департамент культуры ХМАО и окружное правительство 2796
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 14509
  2. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 12474
  3. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 11965
  4. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 11091
  5. ​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин 10770
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 10733
  7. Нефтеюганск атаковали гадюки 10399
  8. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 10250
  9. ​Из-за осквернения могил детьми в Нефтеюганске могут возбудить уголовное дело 10136
  10. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9539

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика