На трассе Ивдель – Югорск в ДТП погибли четыре человека, двое из них – дети

В Свердловской области произошло смертельное ДТП: столкнулись две легковушки из ХМАО. По сообщениям пресс-службы силовой структуры, от полученных травм до приезда врачей скончались четыре человека, из них двое – дети. Еще как минимум пять участников аварии пострадали, они находятся под присмотром медиков. Инцидент произошел сегодня, 12 июня.

«Из первоначальной информации следовало, что при столкновении двух легковых автомобилей «Ниссан Кашкай» и «Джили» на трассе Ивдель – Югорск примерно в 10 км от границы Свердловской области и ХМАО имеются пострадавшие, про погибших не сообщалось. В реальности ситуация оказалась драматичнее. Оба транспортных средства имеют номера 86 региона, это ХМАО. Одна машина из Приобья, вторая из Сургута. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают представители МВД. По итогам начавшейся проверки полиция Ивделя примет обоснованное процессуальное решение», – рассказали в пресс-центре ведомства.