В Югре утвержден десятилетний план борьбы с ВИЧ

Правительство Югры под председательством Натальи Комаровой утвердило десятилетний план по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. В нем зафиксировано несколько важных обязательств региональной власти. «Документ синхронизирован с обязательствами федерального правительства по этому важнейшему направлению. Основной целевой показатель программы – охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию не менее 39 процентов населения автономного округа к 2030 году», – передает департамент общественных и внешних связей Югры слова Натальи Комаровой.

Среди пунктов программы – повышение информированности югорчан об опасности и способах заражения ВИЧ, снижение уровня дискриминации и стигматизации инфицированных, а также повышение до 95 процентов охвата антиретровирусной терапии для носителей вируса. Также до минимума будут снижены случаи передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Цель программы – к концу десятилетия снизить показатель новых случаев инфицирования до 0,65 на тысячу человек. При нынешнем уровне населения Югры это примерно 1100 новых случаев ВИЧ в год на весь регион.