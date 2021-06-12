В Югре развитие территорий в муниципалитетах будет оформляться проще

Нормативная база о развитии комплексного развития территорий в Югре была упрощена решением правительства региона. Соответствующее постановление принял главный орган исполнительной власти во главе с губернатором Натальей Комаровой. «Закон автономного округа, подзаконные акты открывают для муниципальных образований новые возможности по развитию общественных пространств, обеспечению граждан жильем», – цитирует главу региона департамент общественных и внешних связей Югры.

По словам директора департамента строительства Кирилла Мыскина, речь идет о нескольких принципиально важных процессах, связанных с развитием застроенных территорий. Например, критерии многоквартирных домов, которые не признаны аварийными, но подлежат сносу или реконструкции, а также порядок согласования проектов решений о комплексном развитии пространств с жилой и нежилой застройкой, определения и согласования их границ и так далее.

Кроме того, собственникам домов, которые не признаны аварийными, но подлежат сносу или реконструкции, установили предельные сроки проведения общих собраний. Для муниципалитетов установили порядок определения начальной цены торгов у договоров на комплексное развитие территорий, а так далее.