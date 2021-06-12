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Жительница Югры обманом обналичила маткапитал: почти 500 тысяч она потратила на личные нужды

Югорчанку будут судить за мошенничество с материнским капиталом

Жительница Югры обманом обналичила маткапитал: почти 500 тысяч она потратила на личные нужды
фото: pixabay.com

Жительница Советского района обманом обналичила материнский капитал на второго ребенка: она предоставила в Пенсионный фонд фиктивные договор купли-продажи жилого дома и договор займа на приобретение жилья. Всего югорчанка получила 466 617 рублей, ими она распорядилась по своему усмотрению.

«По результатам рассмотрения материалов ОМВД России по г.Югорску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.


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Сегодня в 14:02, просмотров: 113, комментариев: 0
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