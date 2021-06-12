Югорчанку будут судить за мошенничество с материнским капиталом

Жительница Советского района обманом обналичила материнский капитал на второго ребенка: она предоставила в Пенсионный фонд фиктивные договор купли-продажи жилого дома и договор займа на приобретение жилья. Всего югорчанка получила 466 617 рублей, ими она распорядилась по своему усмотрению.

«По результатам рассмотрения материалов ОМВД России по г.Югорску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.