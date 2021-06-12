За всю пандемию в ХМАО заболели коронавирусом более 58 тысяч человек

В Югре за сутки выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию у 58 200 жителе й округа подтвердился это диагноз. Об этом пишет оперативный штаб.
Заболевшие зафиксированы в 16 муниципалитетах региона:
- Сургут – 13;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нижневартовск – 10;
- Советский район – 8;
- Мегион – 6;
- Нягань – 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Когалым – 2;
- Югорск – 2;
- Сургутский район – 2;
- Лангепас – 1;
- Урай – 1;
- Березовский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 66 случаях, по 3 контакты уточняются. Состояние 50 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.
За весь период пандемии от COVID-19 умер 801 человек. За сутки излечились 55 человек, за весь период пандемии – 56 766 югорчан.