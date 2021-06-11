Доходы богатых и бедных югорчан отличаются в семь раз

Доходы богатых и бедных югорчан отличаются в 7,4 раза. Беднейшие получают 16,1 тысячи рублей, высокооплачиваемые — 120 тысяч рублей. Средняя зарплата в регионе составляет 53,8 тысячи рублей. Результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza публикует Znak.com.

Аналитики отмечают, что самый большой разрыв в доходах, как правило, отмечается в регионах с высокими доходами жителей, в которые входят ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Так, Ямал стал лидером по неравенству. Здесь разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных граждан превысила 10 раз. Бедные получают 21 тысячу рублей в месяц, богатые – 215,8 тысячи рублей, средняя зарплата – 88,1 тысячи рублей. В Тюменской области зарплата бедных составляет 9,6 тысячи рублей, богатых – 67,5 тысячи рублей, средняя зарплата – 30,8 тысячи рублей.

В среднем, в России богатые состоятельнее бедных в восемь раз. «Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение: в то время как наиболее состоятельные 20% населения получали около 82,5 тыс. рублей, малообеспеченная пятая часть россиян жила в среднем на 10 тыс. рублей в месяц. Таким образом, разница в доходах в целом по стране составила более восьми раз, однако в ряде регионов расслоение оказалось еще более существенным», — говорится в исследовании.