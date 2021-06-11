В трех муниципалитетах ХМАО назначены новые прокуроры

В трех муниципалитетах Югры назначены новые прокуроры. Соответствующие приказы подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

Прокурором Белоярского стал Евгений Карпенко. Он с мая 2009 года работает в органах прокуратуры округа. Занимал должности прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием в органах МВД, ФССП, МЧС и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры автономного округа. С декабря 2010 года работал заместителем начальника отдела по надзору за следствием, дознанием в органах МВД, ФССП, МЧС и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры автономного округа.

Прокурором Пыть-Яха назначен Степан Филипенко, который с мая 2016 года возглавлял прокуратуру Нижневартовского района.

Прокуратуру Нижневартовского района возглавил Вадим Алёнкин, который с декабря 2017 года по июнь 2021-го возглавлял прокуратуру Пыть-Яха.