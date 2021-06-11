В департаменте образования Югры рассказали о неудаче девятиклассников на ОГЭ по математике

Около 25 % выпускников девятых классов не сдали государственный экзамен по математике. Власти региона пояснили, с чем связан провал школьников на ОГЭ в 2021 году.

«Все дело в контрольно-измерительных материалах к экзамену, где есть задания по алгебре и геометрии. И даже если ученик одно задание по геометрии не выполнит, то автоматически получает неуд», – рассказал директор департамента образования Югры Алексей Дренин информагентству ТАСС.

При этом чиновник отмечает, что с основной частью заданий школьники справились неплохо. Проблемы возникли в основном с задачами по геометрии.

Для сравнения приведена статистика 2019 года: процент не сдавших был в пределах 20. В прошлом году девятиклассников освободили от сдачи госэкзамена их-за пандемии коронавируса. Тем, кто в этот раз не справился с экзаменом с первого раза предстоит пересдача в резервные дни.