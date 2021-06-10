Единороссы рассказали, что готовы предложить избирателям, если те их поддержат

Основная избирательная кампания в Югре, хоть пока не объявленная официально, по сути, стартовала. Это ознаменовала встреча победителей многоуровневых и сложных региональных праймериз «Единой России» с губернатором Натальей Комаровой. Это большое собрание также подняло на флаг бренд «Команда Югры», с которым региональный истеблишмент вышел на предыдущий электоральный цикл 2016 года. Как это было и какой политический подтекст несло – читайте в нашем материале.

Напомним масштаб предшествовавших событий. По словам председателя думы Югры и секретаря регионального отделения «Единой России» Бориса Хохрякова, прошедшие праймериз партии власти были для автономного округа самыми большими и сложными. Предстояло отобрать будущих кандидатов в Госдуму, думу Югры, Тюменскую областную думу по одномандатным округам и спискам, плюс еще претендентов в несколько важных муниципальных парламентов – Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска. Всего 365 мандатов и более 1100 кандидатов, за которых голосовали 216 тысяч югорчан – то есть более 19 процентов всех избирателей Югры. Беспрецедентное количество для праймериз.

«Это говорит не только о качественной организации предварительного голосования, но и о реальной конкуренции среди кандидатов, что вызвало интерес избирателей и подтвердило доверие к нашей партии и нашей команде, – сказал Хохряков. – Наши кандидаты встречались с людьми в коллективах, во дворах, общались в соцсетях, и собрали множество пожеланий и предложений, которые станут основой для нашей народной программы. Вместе мы сможем сделать для наших избирателей многое».

Наталья Комарова, в свою очередь, настроила присутствующих на большую работу, которая будет происходить в плотном сотрудничестве с исполнительными органами власти и постоянном контакте с югорчанами: «Я полагаю, что команда Югры у нас уже состоявшаяся – нас почти 1,7 млн человек, и вы – те, кому югорчане доверяют ответственную работу представлять их в органах власти и отстаивать их интересы. Так что наши принципы деятельности должны опираться на понятные подходы – открытость и доступность представителей власти, а также постоянная оценки нашей эффективности». Как рассказывают победители праймериз, негласный, но само собой разумеющийся месседж от губернатора, проходящий по кулуарам – исключить все внутренние конфликты и противоречия и работать на общий результат.

Судя по всему, контроль над этим будет жесткий. Источники СИА-ПРЕСС в правительстве Югры утверждают, что с высокой долей вероятности Наталья Комарова возглавит список партии власти на выборах в Думу ХМАО. Это устоявшаяся практика, которая подтверждает ключевой политический аспект: именно губернатор – консолидирующая фигура для региональных элит, готовая делиться своим личным высоким рейтингом в глазах населения для победы партии.

«Команда Югры» – это сформированный бренд, который использовался на выборах 2016 года, узнаваем среди югорчан, поэтому и сейчас к нему обратились, – рассказывает политолог Надежда Ушакова. – Наталья Владимировна уже традиционно возглавляет партийный список. Как и в прошлую кампанию, так и в эту ей принадлежит ведущая роль в консолидации усилий партии в предвыборной гонке».

Повестка, с которой единороссы выйдут на кампанию, плотно завязана на взаимодействие кандидатов с избирателями. «Точкой сборки» станет проект «Карта развития». Это технологичная интернет-платформа, на которой любой житель может оставить свои наказы (они также будут туда направляться по ходу встреч представителей «Команды Югры» с югорчанами) и следить за ходом их исполнения. На основе запросов населения в последующем будет актуализирована стратегия социально-экономического развития автономного округа, а исполнение наказов избирателей войдет в KPI как депутатов, так и исполнительной власти на местах.

Предполагается, что «Карта развития» Югры станет пятилетним проектом, но, по всей видимости, в случае успешной реализации, ничего не помешает ему продлиться на следующие периоды.

Тезисы для общения с избирателями также весомые: Югра лидирует в различных рейтингах, замеряющих уровень жизни в российских регионах, в том числе, по инвестиционной привлекательности (где автономный округ совершил быстрый рывок на шестое место). Достижения нашего субъекта федерации отметил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.

С другой стороны, предстоит сделать еще многое. Наталья Комарова спрогнозировала, что выборы будут сложными – Россия и Югра все еще переживают трудности, вызванные коронавирусом, экономика находится в стадии восстановления. Поэтому объединение элит как максимально эффективного решения проблем актуально как никогда.

Как отметил депутат Госдумы (и победитель праймериз по западному одномандатному округу) Павел Завальный, региону нужно вложиться в совершенствование транспортной инфраструктуры и максимально завершить газификацию домохозяйств. Наталья Комарова подтвердила – одним из ключевых запросов югорчан остается приведение в порядок дорожной сети в муниципальных образованиях.

Вообще, акцент на решение проблем на местах станет основным в кампании. Как заявил экс-мэр Сургута и участник выборов в Госдуму Вадим Шувалов, большое внимание необходимо уделять проектам по развитию комфортной городской среды.

«Как вы знаете, мы с командой сейчас работаем над проектами по улучшению городской среды, они уже сейчас делают общественные пространства в наших городах комфортными. Еще будучи на посту главы города Сургута, работу над преобразованием городской среды считал наиболее важной. Именно она формирует облик города, уровень жизни и настроение жителей. Сейчас находясь в должности заместителя губернатора, являясь куратором проектов, направленных на улучшение и качество жизни югорчан, могу с имеющимся у меня опытом сказать, что планы стоят масштабные», – говорит Шувалов.

Эксперт в сфере налоговых и бюджетных вопросов, посвятившая этому 25 лет работы в Госдуме – Ольга Ануфриева пообещала включиться в вопросы, касающиеся налоговой и бюджетной политики. «У меня есть опыт, знания и возможности работать на благо Югры в сфере бюджетного и налогового законодательства. Это очень сложная и специфическая сфера, но я уже встроена в эту систему, и мне будет проще решать некоторые задачи на высоком уровне», – сказала она на форуме. Стоит отметить, что источники в окружном истеблишменте считают крайне позитивным привлечение в ХМАО такого большого и влиятельного эксперта, как Ольга Ануфриева, для усиления позиций региона в Госдуме.

Депутат думы Югры и, по итогам праймериз, будущий кандидат в Госдуму по партийному списку Василий Филипенко отметил еще одну особенность будущей кампании и в принципе работы «Команды Югры» – необходимость совместной отработки всех запросов, поступающих от югорчан: «Каждое обращение, которое попадает к любому из членов команды, должно становиться сферой общего внимания, нам нужно вместе это решать».

Отдельную ставку единороссы делают на муниципальных депутатов, которые работают в самом плотном контакте с людьми. Представители вертикали власти на вышестоящих уровнях взяли на себя обязательства нести солидарную ответственность с муниципалами в деле реализации запросов избирателей.

И главный тезис – выдвигаться огромная группа кандидатов в депутаты разных уровней будет не как некий список представителей от партии, а как единый политический блок, цель которого – обеспечение развития региона.

Окончательное утверждение всех списков и планов «Единой России» на предстоящий электоральный период состоится на съезде, который пройдет 19 июня. Ожидается, что официальный старт избирательным кампаниям в Госдуму и местные выборам будет дан в ближайшие недели.