Жители Югры делятся фото солнечного затмения

Жители Югры сегодня, 10 июня, наблюдали за уникальным явлением – кольцевым солнечным затмением. Фотографии и видео в социальных публикуют вартовчане и сургутяне.

Видео затмения в Сургуте: Вячеслав Зыбин



«Начало солнечного затмения в Сургуте, 16 час 20 мин, облака раздвинулись буквально на секунды. Полного затмения не было видно, небо затянуло облаками, жаль», - рассказала Наталья Зайцева.



Частичное затмение солнца в Нижневартовске, фото: Антон Думченков

«Естественный спутник Земли покроет лишь 0,94 диаметра солнечного диска, оставив на виду лишь его тонкий край. Больше всего повезёт в наблюдениях жителям северо-востока Якутии», - рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Максимальная фаза затмения наступила в 13:40 по московскому времени. В Югре оно выглядело, как надкусанное яблоко.