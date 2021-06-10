Губернатор Югры поручила волонтерам проверить пункты вакцинации от коронавируса

Работу в пунктах вакцинации от ковида проверят волонтеры. Провести так называемые «контрольные закупки» дала поручение губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба. Ревизоры будут проверять качество оказания медицинской услуги, оценивая внешние факторы.

«Прошу обратить внимание, пожалуйста, департамент социального развития, общественных связей, здравоохранения – организуйте «контрольные закупки» в пунктах вакцинации граждан силами волонтеров, общественности. Затем, чтобы мы понимали, насколько эффективно, доброжелательно выстроена работа в пунктах вакцинации, несмотря на усталость медработников. Как стационарных, так и мобильных», – заявила глава региона.

Ранее siapress.ru сообщал, что в Югре план вакцинации от коронавируса выполнен более чем на треть.