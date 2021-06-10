Югорские спасатели уговорили неадекватную женщину слезть с высоты, а после передали ее силовикам

В Нягани спасателям пришлось уговаривать спуститься с «высокого строения» женщину, которая вела себя неадекватно и не хотела уходить. Инцидент произошел в шестом микрорайоне накануне, 9 июня, на детской площадке.

«Группа спасателей выезжала по сообщению: женщина забралась на высокое строение, неадекватно себя ведёт. Прибыв к месту вызова, спасатели поднялись на высотное здание и уговорили женщину спуститься», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Отмечается, что женщина спустилась самостоятельно, спасатели передали ее сотрудникам полиции.