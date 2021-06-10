В Югре родители хотели бы, чтобы их дети работать официантом, стажером или курьером

Только четверть несовершеннолетних югорчан хотят найти подработку на лето. Причем 46% согласных на работу подростков ответили, что хотят в первую очередь получить трудовой опыт и собственный доход. Об этом сообщает портал Зарплата.ру со ссылкой на свои исследования.

«Наиболее подходящей профессией для подростков родители посчитали профессию официанта — ее выбрали 39% респондентов. 27% отметили позицию ассистента/стажера, 19% отметили работу администратора в парке развлечений и 15% опрошенных назвали работу курьера как наиболее подходящую для несовершеннолетних», – отметили в пресс-службе портала.

Напомним, что больше половины жителей ХМАО хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет.