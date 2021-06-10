За сутки в Югре зарегистрировано 63 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 63 новых случая коронавируса. Лидерами по суточному приросту стали Нижневартовск (14), Сургут (10) и Ханты-Мансийск (7). Лечится от ковида 621 человек, состояние 46 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На заседании оперативного штаба округа заместитель начальника управления Роспотребнадзор Инна Кудрявцева сообщила, что общее количество заболевших за неделю выросло на семь процентов. Среди заболевших стало больше сотрудников промышленных предприятий (21%) и служащих предприятий (12%).

По словам Кудрявцевой, заболеваемость растет из-за несоблюдения мер безопасности.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 58 062 случая новой коронавирусной инфекции, вылечились 56 641 югорчанин, умерли 800 человек.

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