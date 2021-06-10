Югра готовится принять очередной IT-форум с участием 63 стран

Двенадцатый по счету международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС готовится принять Ханты-Мансийск. Мероприятие состоится 15-18 июня, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Из-за коронавирусных сложностей оно пройдет в комбинированном онлайн- и оффлайн-режиме. Зато это позволит без проблем собрать большое количество участников из 63 стран мира.

Программа форума включает 45 деловых мероприятий на самые разные тематики. Одна из ключевых – развитие искусственного интеллекта и вопросы его внедрения и использования в различных областях. В частности, многие понимают, что этот инструмент может приносить вред в руках киберпреступников – один из таких аспектов планируется обсудить на конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО.

Представители Евразийского женского форума проведут дискуссию «Трансформация занятости женщин во время пандемии и постковидный период. Цифровизация рабочих процессов».

На конференции «Инфофорум – Югра» пройдет цифровое форум «Россия – Китай», организованный при помощи альянса облачной безопасности и ассоциации кибербезопасности КНР и ведущими научными центрами и IT-компаниями. Там обсудят вопросы сотрудничества между странами в области кибербезопасности и развития технологий.

Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в открытии форума и пленарного заседания, а также посетит несколько площадок и проведет переговоры с представителями дипломатического корпуса.