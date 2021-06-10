Накопления жителей регионов тюменской «матрешки» за год выросли на четыре процента и 1 мая 2021 года превысили 917 млрд рублей. Наибольший прирост сбережений за год отмечен на Ямале – 11 процентов, в Тюменской области и в Югре вклады увеличились на два процента. Больше всего держат на счетах югорчане - 486 млрд рублей. 251 млрд и 180 млрд рублей приходится на тюменцев и ямальцев. Средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя Ямала составила 328 тысяч рублей, Югры – 288 тысяч рублей, Тюменской области – 163 тысячи рублей.

Значительную часть или 75 процентов в общем объеме депозитов жители области хранят в рублях. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам за III декаду мая 2021 года составила 4,9 процента годовых.

«Доходность по вкладам в последнее время снижается. Однако этот вид сбережений по-прежнему востребован у населения. Выбрать подходящий вклад можно через специальные сайты-витрины, но после этого в любом случае придется посетить офис банка. Или можно воспользоваться одной из платформ маркетплейса Банка России. Например, на платформе Финуслуги можно не только сравнить условия, но и оформить вклад. Банк России обеспечивает надежность всех сделок в маркетплейсе», – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.