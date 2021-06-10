В Югре прививки от коронавируса поставили почти 270 тысяч человек

В Югре хотя бы один компонент вакцины от коронавируса поставили 266 тысяч человек – это почти 35 процентов от тех, кому показаны прививки. Об этом сообщила на заседании оперативного штаба по противодействию пандемии Наталья Комарова. При этом полностью завершили вакцинацию 192 тысячи человек. Губернатор отметила, что волонтеры и профильные департаменты должны постоянно проводить проверки внемедицинских точек вакцинации, дабы исключить любые проблемы. «Важно внимание к друг другу в этот период. Это серьезное решение гражданина – сделать прививку. Оно не должно наталкиваться на преграды», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

Вакцинация продолжается, на складах медучреждений находятся примерно 50 тысяч доз «Спутника-V».

Напомним, что рекомендация медицинских властей такова – для получения коллективного иммунитета общества от коронавируса нужно, чтобы антитела были у примерно 65-70 процентов людей. Для Югры это примерно 750 тысяч человек. Ранее первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков заявлял, что при нынешних темпах вакцинации дойти до этой отметки региональные власти планируют к началу осени.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в автономном округе остается стабильной – количество вновь выявляемых случаев колеблется вокруг 60 в сутки. Однако не следует расслабляться – в Москве, откуда тенденции к росту заболеваемости имеют свойство распространяться, за последние недели произошел рост с 2000 до почти 4000 случаев в сутки.