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​В Югре утвердили схему, по которой можно проводить массовые мероприятия на улице

В Югре разработан протокол по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе

​В Югре утвердили схему, по которой можно проводить массовые мероприятия на улице
Фото И.Швец

К наступающему Дню России и Дню города в Сургута департамент культуры региона разработал защитный протокол, при соблюдении которого можно будет проводить массовые мероприятия на улице. Об этом на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу сообщил первый замдиректора департамента культуры Владимир Фризен.

Во-первых, проводить такие мероприятия может будет в муниципалитетах, где уровень заболеваемости коронавирусом не превышает среднеокружных значений, а средненедельный коэффициент распространения инфекции – менее 1 (это значит, что в предыдущую неделю количество выявленных случаев «короны» должно быть меньше, чем в текущую). При этом тестирование местных жителей должно проводиться на уровне не менее 200 исследований на 100 тысяч населения, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Второе важное условие – участники мероприятий, несмотря на то, что дело будет на улице, должны носить маски, а организаторы – предусмотреть распределение потоков людей и развести народ по разным площадкам так, чтобы не создавать большие столпотворения.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 461, комментариев: 3
Комментарии:
тоже мимо проходил
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Сегодня в 11:46
Прошедшие забеги в городе забеги - тоже в масках должны были быть?
Mobii тоже мимо проходил
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Сегодня в 11:50
Ну даёшь! Там же забег был, как там проконтролируешь, в маске был бегун или нет - пузатик чиновник или пузатик милицанер не догнал же бы
тоже мимо проходил Mobii
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Сегодня в 12:17
Так я про это и говорю. Мы, вроде, взрослые люди - зачем придумывать документы, работоспособность которых заранее низкая?
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