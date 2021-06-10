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​Освободили руки: продавцам Югры разрешили работать без перчаток

В Югре действуют послабления мер эпидбезопасности

​Освободили руки: продавцам Югры разрешили работать без перчаток
Фото: pixabay.com

С 1 июня продавцам в торговых залах, кассирам и консультантам объявили послабления в соблюдении мер эпидемиологической безопасности. Теперь сотрудники торговых предприятий могут работать без перчаток. При этом обработка рук антисептическими средствами должна осуществляться каждые два часа. Об этом стало известно во время заседания регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

«В соответствии с методическими рекомендациями по профилактике коронавируса на предприятиях торговли, которые утверждены главным государственным санитарным врачом России, ношение перчаток не является обязательным», – заявила губернатор Югры Наталья Комарова в ответ на вопрос жительницы региона.


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Сегодня в 08:53, просмотров: 474, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 09:27
Сделали дэ юрето, что было уже давно дэ факто...

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