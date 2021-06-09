Жителя Урая будут судить сразу за три преступления, которые он совершил в один день

Жителя Урая будут судить за убийство, покушение и разбойное нападение. Все три преступления мужчина совершил в один день, а всему виной – ревность. Злоумышленнику не нравилось, что бывший муж его сожительницы продолжает оказывать ей знаки внимания.

Инцидент произошел 28 января 2021 года. По версии следствия, обвиняемый был пьян. Решив поквитаться с соперником, югорчанин отправился к нему с ножом. Встреча кончилась смертью 36-летнего местного жителя – его девять раз ударили ножом.

Под раздачу попал и друг погибшего, который хотел остановить преступника: его ранили в живот. 45-летнему мужчине пригрозили расправой и потребовали телефон с ювелирными украшениями. Чтобы показать серьезность намерений, ураец порезал кисть своей жертве. Боясь за свою жизнь, горожанин отдал свои ценности, сумма которых оценивается в 13 тысяч. Помощь вызвали соседи, благодаря ним друг погибшего выжил.

«Установлено, что злоумышленник ранее неоднократно совершал преступления против собственности – кражи, грабежи, за которые отбывал наказания в местах лишения свободы. В ходе следствия обвиняемый признал вину. Вместе с тем следователями собраны и иные доказательства его вины. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировали в СК Югры.