Приговор создателю сайта «Чиновник.ру» требуют ужесточить

В Сургутский городской суд поступило уже четыре апелляционных представления на приговор скандально известному журналисту Эдуарду Шмонину, приговоренному ранее к восьми годам лишения свободы.

Представитель одного из потерпевших указал в представлении, что наказание, назначенное судом, слишком мягкое, а также потребовал рассмотреть гражданский иск о взыскании в пользу своего клиента пяти миллионов рублей. Второе апелляционное представление подано обвинителем и также касается требования рассмотреть гражданский иск о взыскании двух миллионов в пользу другого потерпевшего. Об этом siapress.ru рассказали в пресс-службе городского суда.

Как сообщалось ранее, первые апелляционные представления были поданы защитой Шмонина. Адвокаты осужденного не согласны с вынесенным приговором и рассчитывают добиться его полного оправдания.

В середине мая Эдуард Шмонин признан виновным в вымогательстве и распространении порнографии и приговорен к восьми годам лишения свободы. По версии обвинителя, будучи учредителем и генеральным директором ООО «Общественное телевидение Югры», администратором сайта «Chinovnic.com», а также администратором сайта «Чиновник.ру» в феврале 2016 года Шмонин под угрозой распространения компрометирующих материалов шантажировал жителя Нефтеюганска и требовал 3,5 миллиона рублей. После отказа от выполнения требований статья и видеоматериалы были опубликованы в Интернет-СМИ, которыми руководил обвиняемый.

Изначально в деле было 13 преступных эпизодов, однако по половине из них Шмонин был признан невиновным уже на стадии следствия. Приговор выносили по двум статьям.