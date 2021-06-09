Нижневартовск и Мегион вышли в лидеры по суточному приросту ковид-пациентов

В Югре вторые сутки подряд регистрируется 61 новый заболевший коронавирусом. По данным за 8 июня, новые зараженные выявлены в 13 муниципалитетах региона. Лидерами по суточному приросту стали Нижневартовск (13), Мегион (11) и Сургут (10). Излечились за сутки 57 человек.

«На момент выявления у 43 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно», - сообщает окружной оперштаб.

По данным на 9 июня, от коронавируса лечатся 605 человек. Состояние 50 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии зарегистрировано 57 999 случаев новой коронавирусной инфекции, излечились 56 594 югорчан, умерли 800 человек.