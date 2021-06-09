От нападения клещей пострадал 561 человек в Югре за неделю

В Югре регистрируется снижение активности клещей по сравнению с прошлым годом. В регионе с начала эпидемического сезона от нападения членистоногих пострадали 2 158 человек, что на два процента меньше, чем за такой же период 2020 года. За неделю за медицинской помощью обратился 561 югорчан, относительно предыдущей недели число пострадавших снизилась на 14 процентов.

Больше всего пострадавших в Ханты-Мансийске (340 человек), Пыть-Яхе (285) и Нефтеюганске (248). В Сургуте к медикам обратились 153 человека.

«В вирусологических лабораториях округа исследовано 529 клещей, в том числе снятых с людей 509: положительных на наличие вируса клещевого энцефалита – три, иксодового боррелиоза – 155, моноцитарного эрлихиоза человека – восемь», - сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Отмечается также, что план акарицидных обработок в округе выполнен почти на 100 процентов.