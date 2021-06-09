В Югре больше жителей, чем в целом по России, согласны на уменьшение зарплаты ради нового трудоустройства или сохранения работы

Почти половина югорчан готовы мириться с уменьшением зарплаты, если это поможет сохранить рабочее место или гарантирует новое трудоустройство. По России в целом пойти на это готовы только 39 процентов опрошенных. Об этом сообщают представители аналитической службы hh.ru.

41 процент жителей ХМАО не готовы согласиться со снижением уровня оплаты своего труда, в то время как по стране этот показатель оказался выше – 44 процента.

«Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, скорее всего, не опасаются серьезных проблем с трудоустройством и уверены в своей востребованности на рынке труда. Кстати, по итогам мая средняя ожидаемая зарплата в ХМАО составила 56,9 тысячи рублей – это на 7 тысяч выше, чем в целом по стране», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.