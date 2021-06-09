16+
Логотип Сиапресс
USD  72,0829   EUR  87,8114  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Около половины жителей ХМАО согласны на меньшую зарплату ради сохранения работы

В Югре больше жителей, чем в целом по России, согласны на уменьшение зарплаты ради нового трудоустройства или сохранения работы

Около половины жителей ХМАО согласны на меньшую зарплату ради сохранения работы
фото: pixabay.com

Почти половина югорчан готовы мириться с уменьшением зарплаты, если это поможет сохранить рабочее место или гарантирует новое трудоустройство. По России в целом пойти на это готовы только 39 процентов опрошенных. Об этом сообщают представители аналитической службы hh.ru.

41 процент жителей ХМАО не готовы согласиться со снижением уровня оплаты своего труда, в то время как по стране этот показатель оказался выше – 44 процента.

«Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, скорее всего, не опасаются серьезных проблем с трудоустройством и уверены в своей востребованности на рынке труда. Кстати, по итогам мая средняя ожидаемая зарплата в ХМАО составила 56,9 тысячи рублей – это на 7 тысяч выше, чем в целом по стране», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:19, просмотров: 370, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 10:54
Готовы работать за еду. Ну и чтобы кнутом не били

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Тамара Лычкатая подала в суд на СМДТ, департамент культуры ХМАО и окружное правительство 1767
  2. ​Спасайте свои помидоры! В Нижневартовском районе выпал снег 1490
  3. ​В длинные выходные сургутян побалует жаркое лето 1408
  4. ​Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен 1286
  5. ​Вартовчанин, протаранивший остановку с людьми, будет дожидаться суда за решеткой 1088
  6. ​Вот так ломбард! В список «черных» кредиторов ЦБ попали семь компаний из Югры 1059
  7. ​Сургутский район заинтересовал страну концессией по строительству школ 988
  8. ​«Корона» против ЕГЭ: югорских выпускников не допустили до экзаменов из-за вспышки COVID-19 964
  9. ​Шульман, Зубаревич, Козырев, Макаревич и Рома Зверь: Ельцин центр проведет уникальный фестиваль 903
  10. ​Берегитесь «черных» кредиторов 660
  1. ​Юрий Семенков: «Советский модернизм Сургута» — тема все-таки не ностальгическая» 4779
  2. ​Вартовчанин, который сбил женщину и ее сына на остановке, сдался полиции 4366
  3. ​Деревья вырубят?! Сургутяне бьют тревогу из-за таинственного забора в парке 4261
  4. К обсуждению реновации пр. Ленина должны быть приглашены несистемно мыслящие люди, где-то даже сумасшедшие... 3682
  5. Жесткое задержание: помощницу депутата Сургута полицейский задержал за нарушение масочного режима // Видео 3469
  6. ​Нижневартовские санврачи оштрафовали 90 человек, которые прилетели из-за границы и не сдали тест на ковид 3464
  7. Елена Трофимова: «С начала 2019 года в Сургуте возбуждено 77 уголовных дел на создателей фирм-однодневок» 3343
  8. ​В парке «За Саймой» по тихой начали устанавливать забор 3169
  9. ​«Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим» 3059
  10. Опубликовано фото водителя, который врезался в остановку с людьми в Нижневартовске 2895
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 13773
  2. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 11840
  3. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 11555
  4. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11485
  5. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 11285
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 10309
  7. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 10170
  8. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 9870
  9. ​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин 9550
  10. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9253

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика