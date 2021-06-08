Опубликован список «черных» кредиторов, действующих на территории Югры

Банк России начал публиковать список компаний, с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него уже включены более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов по всей стране, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

«В этот список вошли 11 компаний Тюменской области, 7 – ХМАО-Югры. Все они имеют признаки нелегального кредитора», - сообщили siapress.ruв пресс-службе тюменского отделения ЦБ.

В Югре в список вошли: микрокредитные компании «Состояние Югры», «Югра Финанс», «Златый шекель», «Империал», Первая Нижневартовская микрокредитная компания, ломбард «Капитал» и Сургутский городской ломбард.

О том, как не стать жертвой «»черных кредиторов читайте здесь, а полный список нелегалов на финансовом рынке опубликован здесь.