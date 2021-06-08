Из-за вспышки ковида выпускников гимназии на допустили до ЕГЭ в Югре

В Советском районе выпускников гимназии не допустили до сдачи единого государственного экзамена из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Очаги заболеваемости выявлены в двух учебных заведениях. В гимназии Советского заразились 16 человек, в школе №2 – пятеро.

Выпускники не смогут сдать ЕГЭ до окончания медицинского наблюдения.

В Советском районе ситуация с заболеваемостью ковидом ухудшилась. «На прошедшей неделе фиксировался ежедневный рост по десять человек в сутки. При этом образовался ряд очагов в городе Советский, что свидетельствует о недоработках в сфере профилактики заболевания, о формальном подходе в организации контрольных мероприятий», - отметил глава района Игорь Набатов.

Сейчас в Советском районе под медицинским наблюдением остаются 54 человека. С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 2001 случай коронавируса. Умерли 19 человек.