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Мошенники просят денег на покупку вакцины «Спутник V» для югорчан от имени директора депздрава

Аферисты просят югорские организации пожертвовать деньги на покупку «Спутника V» в депздрав

Мошенники просят денег на покупку вакцины «Спутник V» для югорчан от имени директора депздрава
фото: А.Добровольский

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский сообщил о мошенниках, которые действуют от его имени. Так, аферисты разослали в детски предприятий региона письма с предложением пожертвовать деньги на приобретение вакцины от коронавируса «Спутник V».

Одними рассылками злоумышленники не ограничились и стали звонить руководителям организаций, представляясь руководителем департамента, просят материально помочь, чтобы у округа была возможность купить вакцину для граждан.

«Вакцина поступает в Югру за счет федерального бюджета, ее достаточно во всех медицинских организациях (запас вакцины - более 50 тысяч доз). Также в ближайший месяц запланирована поставка в округ десятков тысяч доз вакцины. Не верьте мошенникам. Прошу максимальный репост этой информации Вашим друзьям и коллегам!» – отметил директор ведомства на своем официальном аккаунте в Инстаграм.


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08 июня в 16:36, просмотров: 425, комментариев: 0
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