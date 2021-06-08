Аферисты просят югорские организации пожертвовать деньги на покупку «Спутника V» в депздрав

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский сообщил о мошенниках, которые действуют от его имени. Так, аферисты разослали в детски предприятий региона письма с предложением пожертвовать деньги на приобретение вакцины от коронавируса «Спутник V».

Одними рассылками злоумышленники не ограничились и стали звонить руководителям организаций, представляясь руководителем департамента, просят материально помочь, чтобы у округа была возможность купить вакцину для граждан.

«Вакцина поступает в Югру за счет федерального бюджета, ее достаточно во всех медицинских организациях (запас вакцины - более 50 тысяч доз). Также в ближайший месяц запланирована поставка в округ десятков тысяч доз вакцины. Не верьте мошенникам. Прошу максимальный репост этой информации Вашим друзьям и коллегам!» – отметил директор ведомства на своем официальном аккаунте в Инстаграм.