В Югре стабилизировалась обстановка с природными пожарами

Во всех муниципалитетах Югры стабилизировалась обстановка с природными пожарами. Сейчас спасатели прогнозируют первый класс пожарной опасности, что означает наименьшую вероятность горимости. На данный момент на территории округа нет ни одного действующего природного пожара. При этом, с начала пожароопасного сезона их ликвидировано 63 – пострадало более трех тысяч гектар площади. Мониторинг в этой части осуществляется ежедневно.

Гидрологическую обстановку спасатели тоже характеризуют как стабильную. Подъем воды в водоемах в пределах нормы. «Подтоплений населенных пунктов не зафиксировано. Наибольшему риску подвержен Нижневартовский район, в зону возможного подтопления согласно реестру населенных пунктов могут попасть 1117 земельных участков и столько же жилых зданий», – сообщают в МЧС округа.